Gyerekkoromban Veszprémtől Dombóvárig, rövid ideig Felsőnyékig, Mezőhídvégig személyvonatokat, nyaranta Győr és Zánka között fürdővonatokat is továbbítottak hétvégenként a pályán oda-vissza. Hat éve a Bakonyvasút Szövetség szervezésében különvonat járta be a még bejárható Veszprém–Papkeszi szakaszt, és most újra erre készülnek. Az idei különvonatot október 7-én, szombaton indítanák Veszprémből 11 óra környékén.

Igencsak hosszú és izgalmas történet kerekedne ki abból, ha elkezdenénk mesélni az egykori Győr-Veszprém-Dombóvári HÉV vasúttársaság által épített vonalról, melynek Bakonyszentlászlóig tartó szakaszát 1896-ban adták át a forgalomnak, majd később elkészült a Veszprémig tartó szakasz. Lényegében ez a mai 11-es vasútvonal, melyen folyamatos a személyforgalom, idén nyáron több mozdonykisiklással téve kalandossá az utazást. Az említett 27-es vonal a 11-esnek gyakorlatilag a folytatása lenne, ha üzemelne észak-déli vasúti tengelyként. Papkeszi állomásig ma is járnak néha kiszolgáló tehervonatok, de csak addig, mert Papkeszitől délre a pálya már csak vasútüzemi, fenntartó járművekkel használható. A személyszállítás 2007-ben megszűnt a Veszprém–Lepsény szakaszon, de az összefogás és nem titkoltan a 27-es vonal újjáélesztésének reményében idén ismét különvonatot indítanak.

A Veszprém–Papkeszi szakaszt egy Bzmot motorkocsi járja be október 7-én, szombaton oda-vissza, mely megáll majd a mára megszűnt Kádárta megállóhelyen, valamint fotómegállásokat is beiktatnak.