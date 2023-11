Kedves olvasónk a politikai nézetek különbözősége miatt félti a családi ünnepek békéjét. Úgy gondolom, hogy mindennapi életünkről, közéletről beszélgetni, sőt vitatkozni is normális dolog. Ha a viták elfajulnak, veszekedésbe torkollnak, ott bizony más okok is kelthetik a családtagokban lévő feszültségeket. Lehet, hogy az elfojtott, ki nem beszélt konfliktusok mérgezik a kapcsolatokat, ilyenkor könnyebbnek tűnik a politikát felhasználni az ellentétek megjelenítésére. Az is lehet, hogy a kommunikációs technika megválasztása okoz gondot. Sajnos nem ismeri mindenki az erőszakmentes, saját, és mások érzéseire is figyelő beszédstílust. Mit tehet kedves olvasónk a béke érdekében? Egyedül semmit, de megegyezhetnek új rítusokban, amelyek védik a családi ünnepeket a politikai témáktól. Ha mégis előkerül valamilyen kényes téma, törekedjenek tudatosan az empátiára, próbálják megérteni eltérően gondolkodó rokonaikat, és vegyék észre, hogy a bölcsek kövét senki nem hordozza a zsebében. Az eltérő kultúra, eltérő gondolkodásmód természetesen van jelen a családban, ezért ne a meggyőzésre, főleg ne a legyőzésre törekedjenek. Gyakorolják a meghallgatást, az értő figyelmet egymás iránt, és meglátják, mennyivel kellemesebb légkörben tölthetik el szeretteikkel az időt. M. Rosenberg szerint „a szavak ablakok vagy falak”, önök döntenek, melyiket építik egymás felé.

Pap Józsefné pszichológus, családterapeuta