Az írták, új zarándokútvonalat jelölnek ki a festői Balaton-felvidéken. A Via Calvaria egy észak-dunántúli túraútvonal, amely tizennégy, többségében német gyökerű település kálváriaépítményeit köti össze egymással. A Via Calvarián útra kelők gyönyörű pannon tájakon, a Bakonyban és a Balaton-felvidék dombjain haladhatnak egyik kálváriától a másikig. Az elmúlt közel háromszáz évben emelt kálváriák kiemelkedő kulturális, természeti és épített örökséget képviselnek, amelyeket mindenképp érdemes felkeresni. Az új túraútvonal ezeket köti össze. A Via Calvaria nem véletlenül kapta a Csendhegyek útja elnevezést. Egy olyan észak-dunántúli túraútvonalról van szó, amely tizennégy kálváriaépítményt köt össze egymással a Bakony erdein és a Balaton-felvidék csodás tájain keresztül. Az úton a résztvevők nem csupán a tájban gyönyörködhetnek, hanem lehetőségük van megélni a slow (lassú - a szerk.) turizmus lényegét, a befelé fordulást. A túraútvonalakkal kapcsolatban fontos tudni, hogy olyan helyen haladnak, amelyek nem járhatók be autóval. A cél kifejezetten az, hogy gyalog, biciklivel, vagy akár lóháton, de mindenképpen olyan eszközzel járjuk végig az adott útvonalat, amely segíti az elcsendesedést. Az új túraútvonal nem érinti a környék már meglévő zarándokútjait. Az útvonalak megtervezése Futó János, a Zirci Természettudományi Múzeum egykori igazgatójának, geológusnak a nevéhez kötődik. A szakértő külön figyelmet szentelt arra, hogy az ne érintse a Kéktúrát, a Jakab-utat és Mária-utat csak néhol keresztezze. Tehát egy teljesen új útvonalat hozzon létre, amely a különleges természeti jelenségeket érinti. 1. szakasz: Bakonybél – Zirc, 2. szakasz: Zirc – Jásd, 3. szakasz: Magyarpolány – Városlőd.