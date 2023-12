- Felbecsülhetetlen érzés, amikor éveken keresztül küzdesz valamiért, és sok sikertelen próbálkozás után, végül teljesen önerőből teremted meg magadnak az álmod - írta közösségi oldalán idén februárban Szöulba szóló repülőjegyével kezében. Édesapja, a tapolcai földrajz-történelem tanár, geotúra-vezető, Árvai Gábor, a közelmúltban látogatta meg lányát a bolygó másik oldalán lévő országban. Mint mondta, Eszterrel való örömteli találkozása mellett életre szóló élmény volt számára a távoli kultúra testközelből való megismerése.

Magas szintű kultúrával találkozott Árvai Gábor Dél-Koreában, jelenleg ott élő lánya meglátogatása alkalmával

Forrás: Árvai Eszter és Gábor

Élménydús utazás

- Teljesen átírt minden korábbi, Dél-Koreával kapcsolatos elképzelésemet ez az út. Már az önmagában érdekes, hogy szemetet, cigaretta csikket nem lehet az utcákon látni (nem lehet köztereken dohányozni), a nyilvános vécék tiszták, virágosak. A buszmegállókban sok helyen fűtött szabadtéri padok vannak, az emberek pedig kedvesek, segítőkészek. Bár sajátjukon kívül más nyelvet nem nagyon beszélnek, de nekem, Eszter magas szintű nyelvtudásának köszönhetően ez nem okozott problémát az ott töltött tíz napban. Gépem Incheonban szállt le. A gyönyörű város egy része, ahol a nemzetközi repülőtér is található, szigeten helyezkedik el, sok látnivalóval, érdekességgel, ahol találkozik a tradicionális kultúra a modern urbanizációval, és lehetősége van az embernek a felhőkarcolók alatt egy hagyományos hanokban kávézni, vagy akár hátrahagyni a város zaját egy tengerparti sétával.

Incheon egyébként nagyon hasonlít Szöulhoz a sok magas épület miatt, viszont az utcákon nincs tömeg, igazán élhető nagyváros. Szöulban nagyon szép, tiszta parkok, tavacskák, és legalább harmincemeletes lakóépületek adják a meghatározó városképet. Engem egyebek között a metróhálózat is lenyűgözött, annak szervezettsége, áttekinthetetlennek, szövevényesnek tűnő, de mégis logikus alapon kialakított útvonal hálózatával. Ráadásul a megállók öngyilkos-biztosak, nincs mód a szerelvény elé ugrani, vagy akár véletlenül odaesni, mert üvegfal zárja el a síneket a várakozóktól, csak egy ajtónyi szélességre nyílik a szerelvény érkezésekor, a ki- és beszállás idejére. Szép számmal vannak buddhista szentélyek, bár a népesség nagyobb része keresztény. Az árak nagyjából hasonlóak, mint nálunk, csakhogy Dél-Koreában jóval magasabbak a keresetek, mint hazánkban. Az viszont feltűnt, hogy a múzeumokba, állatkertekbe kifejezetten olcsó a belépő, amivel nyilván a látogatást kívánják ösztönözni. A királyi palotába átszámítva 800 forint volt a belépő és általánosságban a szolgáltatások is kevesebbe kerülnek. Érdekesség, hogy az itt élők szeretik a bort, annak ellenére, hogy az országban nem jellemző szőlőtermesztés. Főként spanyol és a francia borokat fogyasztanak, szerintem érdemes lenne hazánknak is tájékozódni az ebben rejlő üzleti lehetőségekről Dél-Koreában. Ha az itt töltött napokat röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondom, rendkívül magas szintű kultúrával találkoztam, olyannal, amely több szempontból példa lehetne európai országok számára is - fogalmazott Árvai Gábor hazaérkezése után.

Hozzátette, hogy tanári munkája során ezentúl még hitelesebben tud beszélni erről a csodás távol-keleti országról tanítványainak, akik a hazaérkezése utáni első órákon érdeklődve hallgatták az úti beszámolókat és igyekeztek megtanulni néhány hazahozott koreai kifejezést.

A városokban szép számmal vannak buddhista szentélyek, bár a népesség nagyobb része keresztény, ami sok helyen a karácsonyi külsőségekben is megnyilvánul

Forrás: Árvai Eszter és Gábor

Álomból valóság

Eszter februárban kezdődő kalandja viszont még nem ért véget, hiszen kereken egy évre költözött ki Dél-Koreába. Még márciusban írta, megérkezése után egy hónappal, hogy olyan, mintha egy álomba csöppent volna, amelynek élvezi minden pillanatát, és alig hiszi el, hogy ami után hosszú évekig vágyódott, az beteljesült. Áprilisban Korea történelméhez és kultúrához szorosan kötődő városról, Gyeongju-ról írt, ahova aztán édesapját is elkalauzolta. Gyeongju-t falak nélküli múzeumnak is hívják, hiszen a város bővelkedik kulturális örökségekben és történelmi emlékekben.

A Koreai Köztársaság, hétköznapi nevén Dél-Korea Kelet-Ázsiában, a Koreai-félsziget déli részén helyezkedik el. Egyetlen szárazföldi határa a koreai demilitarizált övezet, amely Észak-Koreával közös. Keleten a Japán-tenger, délen a Koreai-szoros és nyugaton a Sárga-tenger határolja. A nagy történelmi múltra visszatekintő ország ma a világ egyik vezető gazdasági hatalma, számos nemzetközi szövetség tagja. Fővárosa és legnagyobb városa a ma tízmillió fölötti lakossággal rendelkező Szöul, a világ egyik legnagyobb városa. A fővároson kívül még több milliós népességű nagyváros van az országban, amelyeket jövő év februárig minden bizonnyal végig látogat Árvai Eszter, hogy legyen miről beszélgetni itthon földrajztanár édesapjával.