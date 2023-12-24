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Babák

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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban

Születések a vármegyeszékhelyen november 20-27. között.

Veol.hu

December 14-én: Nyitrai Nimród, édesanyja: Merhala Mercédesz; Kapornaki Péter, édesanyja: Kapornakiné Meleg Viktória; Jeges Tibor Medox, édesanyja: Jegesné Molnár Eszter; Molnár Bianka, édesanyja: Molnár Róbertné; 

December 15-én: Németh Rozina, édesanyja: Németh-Flóra Zsuzsa; Biró Bence, édesanyja: Biró Rozália Andrea; Pintér Martina, édesanyja: Pintér Noémi; 

December 16-án: Hornyák Noel, édesanyja: Hornyák Alexandra;  Madarász Mira Lilla, édesanyja: Madarászné Horváth Tímea; Horváth Zsombor, édesanyja: Horváthné Pleszinger Nikoletta; 

December 17-én: Tóth-Heyn Ilona, édesanyja: Tajti Virág; Horváth Donát, édesanyja: Horváth Acsády Zsófia; 

December 18-án: Müller-Száva Marcell, édesanyja: Müller-Száva Szabina Bernadett; Réfi Brigitta, édesanyja: Réfiné Harsányi Henrietta

Címkék#születés#babák#gólyahír

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