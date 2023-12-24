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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban
Születések a vármegyeszékhelyen november 20-27. között.
December 14-én: Nyitrai Nimród, édesanyja: Merhala Mercédesz; Kapornaki Péter, édesanyja: Kapornakiné Meleg Viktória; Jeges Tibor Medox, édesanyja: Jegesné Molnár Eszter; Molnár Bianka, édesanyja: Molnár Róbertné;
December 15-én: Németh Rozina, édesanyja: Németh-Flóra Zsuzsa; Biró Bence, édesanyja: Biró Rozália Andrea; Pintér Martina, édesanyja: Pintér Noémi;
December 16-án: Hornyák Noel, édesanyja: Hornyák Alexandra; Madarász Mira Lilla, édesanyja: Madarászné Horváth Tímea; Horváth Zsombor, édesanyja: Horváthné Pleszinger Nikoletta;
December 17-én: Tóth-Heyn Ilona, édesanyja: Tajti Virág; Horváth Donát, édesanyja: Horváth Acsády Zsófia;
December 18-án: Müller-Száva Marcell, édesanyja: Müller-Száva Szabina Bernadett; Réfi Brigitta, édesanyja: Réfiné Harsányi Henrietta