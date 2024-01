Ennek ellenére Magyarországon gyakran bakelitnek nevezik a régi hanglemezeket a magyar műszaki és zenei szlengben. A téves szóhasználat, hogy a régi hanglemezek anyaga is fekete és viszonylag kemény, hasonlóan a régi telefonkészülékek anyagaként használt bakelithez. A hanglemezeket amúgy - írja a wiki - keménygumiból, majd sellakkal borított lakklemezekből gyártották.

Kedves lemezeim közül kétségkívül a legnagyobb kedvenc - semmi pénzért nem adnám - az 1988-as Sexepil lemez. Igen, az egyetlen magyar nyelvű, az Egyesült álmok, drága kollégánkkal, Hegyi Zolival a mikrofon mögött. Minden perce kincs. Abban az évben, még Miskolcon hallhattam tini rajongóként (juj) a bandát a szépemlékű Molnár Béla Művelődési Házban. Az előzenekar egy nem kisebb nagyágyú, mint az F.O. System volt.

Fotó: Juhász-Léhi István

Megvan a A.E. Bizottság zenekar mindkét lemeze, amit sokan ma sem értenek. Nem azt, hogy megvan, hanem magát a zenekart. Pedig olyan örök érvényű remekműveket követtek el Wahorn Andrásék 40 (!) éve, mint a Kamikázé című nóta: "Nézem a felhőket, olyan szépek ezek a felhők, Sejtelmesek, ártatlanok és természethűek, Én is természethű vagyok, Li Taj-po szavai csengnek a fülemben, Én vagyok Li Taj-po, Sajnos nem értek saját kínaiul, De hiszek neked, barna szemem van". És a többi.

Újabb gyöngyszem az Európa Kiadó 1986-ban kiadott Popzene című lemeze, amit szintén nagy becsben tartok. Mint ahogyan az Alphaville szintén négy évtizede piacra dobott Forever young című debütáló albumát. Az anyag ma is frissnek, modernnek hat és tudhattak már akkor is valamit a fiúk, hiszen azt éneklik például a To Germany with love (Németországba szeretettel) dalukban, hogy "Itt jön a modern patkány, Itt jön a terror-csapat, A bölcsesség sója a miénk, Itt jövünk, mind feketében."

Végül még egy német banda, a legendás Kraftwerk hanganyaga, melyet élőben a tavaly nyáron az EKF keretein belül mi magunk is láthattunk - láttunk is - , hallhattunk a veszprémi Gyárkertben. A Trans-Europe Express borítójával egy baj van. Üres, eltűnt a lényeg, sajnos nem tudom hol lehet. Így marad a 47 éves borító.