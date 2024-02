Csizmadia Károly, Veszprém ikonikus biológiatanára és zoopedagógusa lapunknak arról beszélt, nagyon fontos, hogy a népi hagyományokat, hiedelmeinket életben tartsuk. Ilyen népi hagyomány kötődik állatokhoz, így a medvékhez is, hiszen az ősök állatistenségként tekintettek rájuk, a vegetációs időszak és a holdváltozás urainak tartották őket. A medveles az állatkerti évad első rendezvénye, idén viszont nem óvodások érkeztek, hanem általános iskolások.

– A rendezvény előtt izgalommal, kis versikékkel, jelmezekkel készülnek a gyerekek, és rendkívül élvezik azt, hogy a medvék előcsalogatásában részt vehetnek – mondta a szakember, aki hangsúlyozta, igazi téli álmot nem alszanak a Veszprémi Állatkert fekete medvéi, és nem étkeznek úgy, mint az egyéb évszakokban. – Nagyon ritkán vannak kint, és amikor kijönnek, felmérik a világot, szaglásznak, talán egy kicsit a gyerekzajok is furcsák, de egyben csalogatók is számukra. Mint mindig, így idén is megtalálták a csemegéjüket – jegyezte meg.