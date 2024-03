Így folytatta: ,,A csodát általában onnan fentről várjuk és valljuk be, a legtöbbször onnan is érkezik. Én most mégis lefelé nézve, a földön leltem rá erre a természet alkotta festményre.

Fotó: olvasó/Kelemen Margit

Mintha egy mesekönyv nyílt volna ki előttem vasárnap délután az alsóörsi erdőben. Felfelé kaptatva csak úgy elmentem mellette, észre sem vettem. Lefelé azonban, a még meztelen ágak között átlopakodó délutáni napsugár vitte oda a tekintetemet. A hatalmasra nőtt fa törzsét szinte teljesen körbeölelte a zöld minden árnyalatában pompázó, a napsugarakban fürdőző moha. Apró lakások erkélyeiként taplógombák sorakoztak egyre feljebb, mígnem egy odú bejárata is előbukkant.

Fotó: olvasó/Kelemen Margit

Lakójával sajnos nem sikerült megismerkedni. Méretéből ítélve mókus lakhat benne. Így él ez a hatalmas fa, várva a levélbontogató tavaszt, szimbiózisban az új életteret követelő betolakodókkal a természet törvénye szerint. A látvány lenyűgöző volt!" Olvasónk a látottakat fotókon is megörökítette.