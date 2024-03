Játsszunk! 1 órája

Mi a negyedik helyszín, ki a szoboralak?

Újabb vármegye-ismereti játékra hívjuk olvasóinkat. Most négy felvételt mutatunk be, a négyből háromhoz megadjuk a helyszínt. Lesz aztán egy negyedik kép, melyhez nem írunk településnevet, ehhez kapcsolódik a kérdésünk, mely annyi, hogy hol készült a fotó. Az ügyesebbek az ábrázolt alak nevét is bizonyára tudni fogják.

A negyedik kép valahol, egy 1794-ben épített kőhídon készült, s a szobor a híd korlátján áll Fotó: Benkő Péter

Az első képen egy Balaton-felvidéki kedves falu ugyancsak kedves házai látszanak, ez Barnag község, annak is közelebbről Németbarnag része. Németbarnag

Fotó: Benkő Péter A második fotó északabbra készült, Pápa belvárosában, a fekete-fehér kép a Korvin utcai kettős homlokzatú barokk épületet mutatja. Pápa, Korvin utca

Fotó: Benkő Péter Herend, porcelángyár

Fotó: Benkő Péter A herendi porcelángyár régi épülete jellegzetes, biztos sokan felismerik, ez a harmadik kép, míg a negyedik valahol, egy 1794-ben épített kőhídon készült, a szobor a híd korlátján áll, s a vízi mesterséget űzők, hidak védőszentjének alakját mutatja. Az tehát a kérdésünk: hol, mely településen van ez a híd, melyen egy út halad keresztül, s hogy hívják a szoboralakot? (Segítséget most is adunk, Veszprémben két szobra is áll a szentnek.) Hol áll ez a szobor, s kit ábrázol?

Fotó: Benkő Péter Nézzék meg korábbi játékainkat is, tegyék próbára helyismeretüket velünk:

