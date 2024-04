"Az elmúlt években egyre növekvő figyelem összpontosult a mesterséges intelligenciára, amely már most jelentős hatással van mindennapjainkra. A gépi tanulás, robotika és automatizálás területén folyamatos fejlődés tapasztalható, amely forradalmasítja a technológiát és a gazdaságot is egyaránt. Az emberek életét gyakran megkönnyítő, de egyben kihívásokat is jelentő AI rendszerek egyre inkább jelen vannak az otthonunkban, munkahelyünkön és az egész világban. Ebben a beszélgetésben bemutatjuk, milyen új lehetőségeket és kihívásokat hoz magával a mesterséges intelligencia, valamint hogyan alakítja át a társadalmat és a gazdaságot."

Fotó: Szekeres Dávid

Vendégünk Fekete Ákos, a veszprémi Digitális Tudásközpont vezető oktatója, aki bemutatja nekünk az intézményt, de természetesen sok-sok érdekesség is elhangzik a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.