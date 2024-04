A Föld napja kezdeményezés minden év áprilisában felhívja a figyelmünket a Föld természeti környezetének megóvására. Az 1970-ben, Amerikából indult mozgalom hamar világméretűvé nőtt. Magyarországon először 1990-ben tartották meg ezt a világnapot, amelynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön a Föld megóvása. Azóta minden évben fontosabbnál fontosabb üzeneteket hordoz. Idén újra a műanyagok kerülnek fókuszba, hiszen a mindent uraló műanyagok is veszélyeztetik létünk alapját, az élővilág változatosságát, a biológiai sokféleséget. Pápán a Huszár Lakótelepi Tagóvodában projekthetet szerveztek, melynek célja az volt, hogy a gyerekek lássák és érezzék a környezetvédelem fontosságát.

Kreatívan jelenítették meg a Föld szót az ovisok

Fotó: Horváth Andrea/Médiacentrum

– A hét kreatív programokkal kezdődött, az elkészített művészeti alkotásokban a fenntarthatóságra és a művészetre való nevelés találkozott – mondta Somlai Nikolett Rózsa, a városi óvodák igazgatóhelyettese. – Ez azt jelenti, hogy a picik megismerkedtek a természetes anyagokkal és ezt egy alkotásba rendezték.

Kreatívan jelenítették meg a Föld szót az ovisok

Fotó: Horváth Andrea/Médiacentrum

Ezután a csoportok választottak maguknak egy olyan színt, mely jellemző a Földre, ez lett aztán egyenpólójuk színe, melynek segítségével változatos élőképeket alakítottak ki az óvoda udvarán. De szerepelt még a programban kincskereső séta a Várkertben, valamint közös öröméneklés a Földért is. Az ovi veteményeskerttel is rendelkezik, ide olyan palántákat ültettünk, melyek termését nyáron meg is kóstolhatják a gyerekek, ilyen volt a paradicsom, borsó, paprika, saláta, sőt, mi a tél folyamán az erdei ösvényen vadakat szoktunk etetni, így kukoricát, napraforgót is ültettünk, melyet majd az állatoknak oda tudnak adni a gyerekek – tájékoztatott az igazgatóhelyettes. A hetet egy családi akadályverseny zárta.