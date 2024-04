Javában zajlik a Tündérszépek regionális fordulója, ahol Veszprém vármegye szépei Fejér és Zala hölgyeivel várják a szívecskéket nap mint nap. Nem késő azonban még csatlakozni hozzájuk: nevezz még ma, akár saját fényképekkel, akár profi portfóliófotózást kérve! Április 22-én a nemesnépi Szabó Panna mutatkozik be országos szépségversenyünkön.

Panna 183 cm magas, a kos csillagjegyében született. Édesanyja nevezte be a szépségmustrára. Panna örült a lehetőségnek, szeretné ebben a helyzetben is kipróbálni magát. Az NB I-es női kézilabda-bajnokságban szereplő Kozármisleny csapatának játékosa emellett kézilabda szakedzőnek és óvónőnek tanul. Hobbija szerencsére a munkája is, hiszen a kézilabda együttesben rendszeresen teljesítenie kell. Odafigyel az alakjára, de szerette volna kipróbálni magát a fényképezőgép optikája előtt is. Kedvenc étele a rántott sajt, kedvenc itala pedig a víz. Szereti Lana Del Rey számait, kedvenc parfümje pedig a Giorgo Armani.

