Ennyi szépség után már nem vártunk több meglepetést, csak egy pillantást vetni a Balatonra a hegyoldalból, de az út még tartogatott látnivalót. Egy mellékúton haladva újabb csodába botlottunk:

Gyönyörű, de kevéssé ismert növény a nagyezerjófű Fotó: Horváth Gabriella

A nagyezerjófű volt a hab a tortán. Ez a szépséges növény nagy telepekben borította a fennsíkot, némelyik egyed a 80 centis magasságot is elérte. Szintén védett, ötezer forintos virág. Népi elnevezése boszorkányfű, erősfű, szarvasfű, kőrislevelű ezerjófű, szarvasgyökér. Levelein olajtartók helyezkednek el, melyekben illóolajok találhatók. A virágzat és a termés erős citrusillatú, sűrű, ragadós, vöröses színű mirigyszőrökkel borított, ezek érintése hólyagos bőrkiütést is okozhat – ez utóbbi tulajdonsága miatt a növényt a bibliai „égő csipkebokorral” is azonosították. A népi gyógyászat egykor sebek kezelésére, reuma ellen használta a levelet és a gyökeret, de ma már tiltott az emberi felhasználása.

A Cser utca közepén aztán elértük célunkat: csodás panoráma tárult elénk legelő lovakkal, szőlősorokkal, gondozott kertekkel, háttérben a szeles-felhős időben sötétszürke, nyugtalan vizű, de mindig gyönyörű Balatonnal. S bár a sétánkat egy, a semmiből érkező apró zivatar miatt pár percre meg kellett szakítanunk, mégis feltöltött a sok szemünk elé táruló szépség a 7 kilométeresre sikeredett túrán.

