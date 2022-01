Igaz, a világjárvány végigkísérte ezt az évet is, de a vadásztársaságok, vadgazdálkodó egységek egy kis „lélegzethez jutottak a Covid miatt még inkább sújtott 2020-as év után. Bár tavaly az aszály is nehezítette a vadgazdálkodók munkáját, mégis sikeres évet tudhat maga mögött a megye vadásztársadalma. A Veszprém Megyei Vadászkamara nagy lendülettel vágott neki tavasszal a munkának, hiszen a pandémia miatti szigorítások feloldását követően végre újra mozgástérhez jutottak. Ismét megrendezték a kamarai lőversenyt, pályázati pénzből egész napos szakmai továbbképző programot szerveztek a hivatásos vadászoknak, és megtartották részükre a továbbképzést is az agrárkamara támogatásával.



– Ezek a programok a karanténidőszak után feldobtak bennünket, és nagy elánnal készültünk arra, hogy bekapcsolódjunk a vadászati világkiállításhoz kapcsolódó rendezvényekbe. Büszkék vagyunk arra is, hogy egy országos program is Veszprém megyéből indult el. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. megszólított több mint 1500 vadgazdálkodó egységet, hogy csatlakozzanak a programsorozathoz, és szervezzenek önálló programokat, a civil szférát is megszólítva, hogy ezzel is népszerűsítsék a vadászatot és a világkiállítást.



– A sümegi Jakab-napok bor- és vadászünnepének egyik napja ennek a kezdeményezésnek a nyitórendezvénye volt, amelybe közel 30 vadgazdálkodó egység kapcsolódott be. Csatlakoztunk az országos madárodú-kihelyezési programhoz, és közel 60 madár- etetőt és 10 odút helyeztünk ki iskolásokkal, vadgazdálkodókkal a megye különböző pontjain – mondta el Pap Gyula, a megyei vadászkamara elnöke, aki kiemelte még az események sorából a Pápai Agrárexpót, ahol megtartották a megyei vadásznapot is.



Kitért arra is, hogy fontos változások történtek a kamara szervezetében is, hiszen a tisztújító közgyűlésen új küldötteket és tisztségviselőket is választottak. Sajnos a pandémia miatt elveszítettek két vezetőségi tagot, valamint átszervezések miatt is pótolni kellett az egyik kamarai vezetőt. Ezért aztán – egy kicsit a fiatalítás jegyében is – meg- újult a vadászkamara vezetése és a bizottságai is, így vágnak neki a következő négy évnek. Az Ismerd meg a vadászokat program keretében sikeresen pályáztak és teljesen átalakították a kamara székházának udvarát Veszprémben, a Dózsa György utcában. Olyan ismeretterjesztő anyagokat, illetve vadgazdálkodási eszközöket, etetőket, magaslest helyeztek el a kamara kicsi, de jól felépített udvarán, amelyek segítségével a látogatók jobban megismerhetik a vadászok munkáját, feladatait. A látványos udvart várhatóan 2022 tavaszán adják majd át.



Pap Gyula emlékeztetett arra is, hogy nagy örömükre megtarthatták novemberben a hubertlaki Hivatásos vadász emlékhelynél már hagyományos megemlékezésüket és a kamarai trófeaszemlét a Huszárokelőpusztai Vendégház parkjában. A nagy érdeklődéssel kísért két rendezvény is megmutatta, hogy egységes a megye vadásztársadalma.



– Büszkék vagyunk arra, hogy ismét átadhattuk a Hubertlaki Kereszt kitüntetéseket azoknak a hivatásos vadászoknak, akiket erre érdemesnek tartottak az erdőgazdaságok és a kamara – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy a hagyományos, odvaskői évzáró rendezvényüket viszont le kellett mondaniuk a járványhelyzet miatt.



Az év végi jótékonykodás sem maradt el idén. A vadászkamara és a Noszlopi Vadásztársaság 320 adag ízletes vadételt juttatott el Veszprém megye mentőállomásaira december 18-án. Ezzel a jelképes figyelmességgel – tárkonyos szarvasragulevessel és gombás szarvasraguval – szerettek volna örömet szerezni azoknak, akik egész évben szinte megszállott odaadással végzik áldozatos munkájukat, nehéz, nemritkán veszélyes körülmények között. Emellett a kamara karácsonyfát adományozott a megyei kórháznak, hogy a betegek és a dolgozók a kórházban se nélkülözzék a karácsonyi hangulatot.



A vadászkamara elnökétől megtudtuk azt is, hogy egész évben készültek a plasztikkártyás vadászati engedélyek kiadására, ami nagyon sok adminisztratív munkával járt. Egy teljesen új számítógépes nyilvántartási rendszert dolgoztak ki az Országos Magyar Vadászkamaránál, amelynek átvételére és működtetésére fel kellett készülni. Már a kamara veszprémi irodájában vannak a plasztikkártya formátumú új vadászati engedélyek, amelyeket januárban, a megadott ütemterv szerint adnak majd ki a tagoknak.