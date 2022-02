A Hegyesdre fel! projekt célja a falusi turizmus beindításával a település gazdasági életének élénkítése, a lakosságszám csökkenésének, a népesség elöregedésének megállítása – tudtuk meg Stark Sándor polgármestertől. A községben tíz fejlesztés készült a pályázat keretében, hogy a helyben élőknek és a látogatóknak, természetbarátoknak idilli környezetet biztosítsanak.

Padokat, fedett kiülőket, szemeteseket, mászófalas játékokat helyeztek el, kerékpárokat szereztek be és azok tárolását is megoldották egy mobil garázs beszerzésével, valamint a hegycsúcsra távcsövet telepítettek, amelyen keresztül a látogatók gyönyörködhetnek a kilátásban. A kerékpárok lehetővé teszik az itt élők és a községbe látogatók számára, hogy a környező tájakat bejárva megismerjék a Tapolcai-medencét, a Balaton-felvidéket. A pályázat segítségével digitális idegenvezetést is kialakítottak.