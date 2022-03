A polgármester háláját fejezte ki Nyőgéri Zsuzsannának, az élelmiszerbolt új üzemeltetőjének, hogy a rövid határidő ellenére is benyújtotta pályázatát a Magyar falu program felhívására, és szívből gratulált a sikeréhez. A térség országgyűlési képviselője, Kovács Zoltán elmondta, hogy a Magyar falu programmal olyan fejlesztések sorozata indult hazánkban, amelyben a kétezer fő alatti településeken először van lehetőség arra, hogy kisbolt-üzemeltetésre és -felújításra lehessen pályázni. A pályázatban ingatlanfejlesztésre, eszközbeszerzésre, bértámogatásra is lehetett támogatást igényelni, és önerőre ugyancsak szükség volt jó néhány pályázó esetében. Hozzátette, a kormány negyvennyolcmilliárd forintot különített el országosan a kétezer lelkesnél kisebb településekre, mely támogatási lehetőséggel 2400 helység sikerrel élt is.



Kovács Zoltán véleménye szerint a település ismét gazdagodott egy új szolgáltatással, melyhez sok-sok elégedett vásárlót kívánt a pályázónak és a falunak egyaránt. Az átadóünnepség zárásaként a Kolontári kiskórus dalcsokrát hallgathatták meg a község lakói.