Ugron Ákos Gábor, a Verga Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. vezérigazgatója a Napló érdeklődésére elmondta, a régióban is igaz, ami most általában az országban, azaz van fa.

– Az erdeink fenntartható gazdálkodás mellett bírják ezt a mennyiséget, kiszolgálnak minket – nyilatkozta.

Elhangzott, a veszprémi erdőgazdaságnál több favágó csapat folyamatosan termel, hogy az igényeket kielégítsék. Akiknek idén télre szükséges a tüzelő, azokat előreveszik, ám természetesen mindenki hozzájuthat az igényelt fához, azok is, akiknek van fájuk, ám tőlük türelmet kérnek.

– Azokat az igényeket, amelyek befutottak, megnövelt termelői kapacitással tudjuk teljesíteni – mondta. – Speciális célgépekkel, vállalkozók végzik a munkát, ám szállítási kapacitásunk is behatárolt, hiszen az erdőből kell kihoznunk a fát.

Hangsúlyozta, a kiszolgálás folyamatos. A Verga Zrt. honlapján is fellelhető, hogy egyes településeket melyik cég szolgálja ki. Az árakról megtudtuk, hogy bruttó 30 ezer forint erdei köbmétere a kemény lombos tűzifának, míg a lágy lombos és a fenyő 19 ezer forint. Nem árt tudni, hogy ez ,,tő mellett az erdőn” jellegű ár, hiszen a költségekhez még hozzájön a szállítás, a fa felvágása és felkuglizása. Hozzátette, ha valaki nem a Tűzifaprogram keretében szeretné igényelni a maximált árú tűzifát, akkor a tüzépeknél és a magánerdőknél is vásárolhat tüzelőt.

– Az igények március óta, az orosz–ukrán háború kitörése után kezdtek megnövekedni – fogalmazott kérdésünkre Ugron Ákos Gábor. – Ezt kielégíteni nyáron nem volt lehetőségünk, hiszen akkor nem vágnak fát, ám ősztől tavaszig, a mostani vegetációs időszakban igen. Ennek megfelelően szeptember elejétől tudunk nagyobb tempóban és fokozott kapacitással termelni.

Ugron Ákos Gábor szerint a termelés folyamatos

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Tény, hogy aki fával tüzel, az tavasszal már beszerezte a tűzifáját, sőt, sokan egy évvel korábban is. Az aggodalom azonban a háború miatt érthető, mint ahogy az is, hogy sokan tartalékot képeznek. A vezérigazgató beszélt lapunknak arról is, hogy a következő években, évtizedekben lesz fa, hiszen ennek szellemében gazdálkodnak.

Egy pillanatra vissza az árakhoz, amelyek a társaság vezetője szerint a környéken átlagárnak tekinthetők, de tavalyhoz képest 5–10 százalékos az áremelkedés. Tény az is, hogy akik hozzájuk fordulnak – némi túlzással – az árat nem is kérdezik, annyira szükségük van a tüzelőre. A termelés folyamatos, és ígérik, azokat veszik előre a tél kezdetéig, akiknek idén, most kell a fa.

Kérdésünkre, hogy erdőgazdaságuk területén tapasztaltak-e illegális fakitermelést, határozott nemmel felelt Ugron Ákos Gábor. Folyamatosan a helyszínen tartózkodnak munkatársaik, jobban is őrzik a faanyagot. Ráadásul az állandó szállítás miatt kevesebb is a készlet az erdőn.