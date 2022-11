A rendezvény főszervezői a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei Szervezete és a veszprémi önkormányzat. Porga Gyula polgármester érdeklődésünkre elmondta, az expó létrehozásakor az alapvető cél az volt, hogy a rendezvény olyan fórum legyen, ahol a termelők és vásárlók között személyes kapcsolat alakul ki.

– A beszélgetések révén nemcsak a termékről tudhatnak meg többet a vevők, hanem tudatosabb vásárlókká is válhatnak. Kiemelte: azt, hogy az eredeti küldetését betölti az expó, az is jelzi, hogy a termelők és kiállítók többsége évről évre visszatér a rendezvényre. Az expó másik alapküldetése abból indult ki, hogy város és vidék egymásra van utalva: akkor beszélhetünk sikeres városról, ha a környéke is sikeres, ez ugyanakkor fordítva is igaz – emelte ki a polgármester. Hozzátette, az Európa Kulturális Fővárosa cím esetén hasonló folyamat látható: a címet Veszprém nyerte el, de a programhoz 120 település csatlakozott a térségből, ami az önkormányzatok mellett a helyi civil szervezeteket, vállalkozásokat is magában foglalja.

Porga Gyula elmondta, a térség együttműködésének egyik esszenciális példája a Bakony Expó, ahol a termelő és a vásárló közvetlenül találkozhat. A jelenlegi nehéz időszakban – a járvány után, a szomszédban zajló háború idején és gazdasági kihívások közepette – talán még fontosabb, hogy figyeljünk a másikra, és segítsük egymást, a térségben működő termelőket, hívta fel a figyelmet a polgármester. Leszögezte, a vásáron magas minőségű termékek érhetők el. Erre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezetének és a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesületnek a munkája, minőségbiztosítása jelent garanciát. Hozzátette, a térségtől távol eső vidékről csak olyan termékek jelenhetnek meg a vásáron, amelyek helyben nincsenek. Az egyik ilyen idei különlegesség a havasi méz lesz.

Porga Gyula elmondta, családjával minden évben kilátogat a programra, és így tesz idén is. Megjegyezte, vannak olyan termelők, akikhez régi barátság fűzi, örömmel találkozik velük is. Az idei programon a méz lesz a fókuszban, ennek kapcsán elmondta, fontos, hogy évről évre egy-egy hazai alapélelmiszert kiemel és reflektorfénybe állít a rendezvény.

A Bakony Expón november 11-én, pénteken 14–19 óra, november 12-én, szombaton 9–19 óra, november 13-án, vasárnap 9–18 óra között kínálják a termelők, vásározók és kézművesek portékáikat a Veszprém Arénában.