Még mindig az édes pezsgők a legkeresettebbek a szezonális időszakban, ezekből több mint egymillió palack fogy el az év végén üzleteinkben, ugyanakkor a száraz pezsgők is egyre népszerűbbek, így értékesítésünk évről évre növekszik – áll a Tesco sajtóosztályának a Naplóhoz eljuttatott közleményében, amelyben az is szerepel, hogy az áruházlánc tisztában van vele, a jelenlegi inflációs környezet milyen kihívásokat jelent a hazai háztartásoknak. Ezért lapunkon keresztül is szerették volna arra felhívni a figyelmet, hogy érdemes kedvezményt biztosító lehetőségeikkel élni, például a tartós árgaranciával, a hűségkártya-rendszerrel, a nyugdíjasok árengedményével.

– A pezsgőkereslet fókuszában eddig rendre a középáras kategóriába tartozó italok álltak, e téren nem várunk változást idén sem. Ezekből az ezer-ezerötszáz forint körüli pezsgőkből értékesítjük mindig évvégén a legnagyobb mennyiséget. Így arra számítunk, ezúttal is az ennyibe kerülő édesebb pezsgőkből fogy jelentősebb mennyiség: a félédes a vezető, ha az ízekről van szó. A minőségibb pezsgők iránti kereslet növekedésében régóta bízunk, és meg is figyelhető egy ilyen tendencia. Tapasztalataink szerint a kétezer, a két és félezer forint körüli, parafadugós, erjesztett pezsgők mindig egy kicsit nagyobb arányban fogynak, s akik ilyet keresnek, azok nem az édes, hanem jellemzően a száraz és a félszáraz változatokat kedvelik. Ugyanakkor ennek eredménye még mindig csak az összefogyasztás egy kisebb részét teszi ki – mondta el Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Tájékoztatása szerint üzleteikben a legtöbb pezsgőre vonatkozó akciójuk szilveszter előtt, az év utolsó hetében, napjaiban lép érvénybe. Arról szintén beszélt, hogy tavaly évvégén már kissé engedett a járvány miatti félelem a szorításából, ez meglátszott a pezsgővásárlásokon is, többen vettek szilveszterre, mert többen mertek nagyobb társaságban szórakozni, mint az azt megelőző években. Így jobb volt a pezsgőforgalom 2021 decemberében, mint 2020 végén. Most viszont az óvatosabb vásárlói hozzáállás, az áremelkedések fogják vissza a bulizási kedvet és a családi kiadásokat. Ezért a szakember úgy véli, a kereskedelem örülhet, ha annyi pezsgőt értékesít mostanában összességében, mint a múlt évnek ebben az időszakában.