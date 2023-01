Mint kiderült, a tíz vidéki nagyvárost érintő eseménysorozaton több mint kétszáz gazdasági és politikai szereplővel, polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, kis- és közepes vállalkozások döntéshozóival folytatott párbeszédet Magyarország „legnagyobb független agytrösztje" és a VOSZ. Az Egyensúly Intézet szakpolitika-alkotó munkájának eredményei egész Magyarországon hasznosulhatnak, a cégvezetők visszajelzései pedig beépülhetnek a döntéshozók elé kerülő ajánlásokba.

A házigazda Gazsi Attila, a VOSZ Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke arról beszélt megnyitójában, hogy a Covid-járvány után és az orosz–ukrán háború miatt sok kihívással kell szembenézniük. Elmondta, a 30 fő alatti vállalkozások azok, melyek nehezebben jutnak információhoz, forráshoz. Szót ejtett arról is, hogy a VOSZ vállalkozói online piactér megnyitására készül, amiben minden vállalkozás megtalálhatja majd a számára szükséges online programokat, pályázati lehetőségeket.

Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja elmondta, Veszprém kiemelt és jó beruházási környezet, a vállalkozások hozzájárulnak a vármegye gazdasági fejlődéséhez. Kiemelte, a vármegyében az egyik legalacsonyabb az álláskeresők száma. Jelenleg is fut hivatalukban két program ennek kapcsán: az egyikben képzésre és bérre lehet pályázni, míg egy Top Plusz projektben az inaktívak és az alacsony iskolai végzettségűek támogatására áll fent forrás a vármegye mind a tíz járásában, ahol mindenütt van egy kapcsolattartó ez ügyben.

Takács Szabolcs főispán

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Az eseményen részt vett Hegedűs Barbara alpolgármester is, aki hangsúlyozta: mikor azt hittük, hogy a pandémia után talán egy nyugodtabb időszak következik, kitört az orosz–ukrán háború, ami magával hozta az energiaválságot és az inflációt is, ami nem várt módon érintette a magyar lakosságot és a vállalkozásokat is. A helyi vállalkozások jól működnek, tartják magukat, azonban nagy szükség van a kisebb cégek megsegítésére.

Hegedüs Barbara alpolgármester köszönti a rendezvény résztvevőit

Fotós: Nagy Lajos/Napló

A rendezvényt kötetlen fórumbeszélgetés zárta.