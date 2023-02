Erről Egly Márk sümegi borász, a Balaton-felvidéki borvidék alelnöke beszélt lapunk érdeklődése nyomán.

– Az utóbbi években általánosnak mondható, hogy májustól, júniustól kezdődik egy hosszabb aszályos időszak, ami a szőlőre nézve problémát okoz. Ráadásul, ha van csapadék, annak eloszlása nagyon egyenlőtlen. Ha csak a sümegi vároldal ültetvényét nézem, nyugodtan kijelenthető, hogy az elmúlt tizenöt év legkatasztrofálisabb éve volt a tavalyi az aszály miatt. Olyan eddig nem fordult elő, hogy vároldalban lévő tőkéket nem kellett csonkázni, visszavágni, egyszerűen azért, mert a növény nem tudott a karó fölé nőni. Ebben az is közrejátszott, hogy az aszályt megelőzően a téli csapadék is hiányzott, így eleve a talaj feltöltöttsége is sokkal rosszabb pozícióból indult, mint máskor. Úgy gondolom, nincs rossz időben hulló csapadék, az mindig jó, így ezúttal egészen más a helyzet, mint egy éve. A talaj felső rétege teljesen telített, nem volt fagy, így a nedvesség a mélyebb szintekre is le tudott szivárogni – hangsúlyozta Egly Márk.

A sümegi borász azt is kifejtette, hogy ők biodinamikus gazdálkodást folytatnak, a holdnaptár figyelembevételével dolgoznak. Ebből nagyjából, 90 százalékos biztonsággal előre látható, hogy milyen időjárás várható, és mindig ehhez igazítják a teendőket.

Egly Márk szerint az aszályos időszakok állandósulása miatt a fiatalabb vagy kisebb termőréteggel rendelkező szőlőültetvényeknél az öntözés lesz az egyetlen opció

Fotós: Szijártó János/Napló

– A holdnaptár szerint a mostani csapadékos időjárás után egy szárazabb következik, majd május, júniusban várható az eső. Utána viszont az előrejelzések szerint még a tavalyinál is hosszabb aszályos időszak várható. Annyiban előnyösebb a helyzet, mint tavaly, hogy a talaj nedvességtartalma jobb. Mindenesetre egyre nagyobb kihívást jelent a csapadék hiánya, főleg azokon az ültetvényeken, ahol kisebb a termőréteg vagy még fiatal a szőlő. Az ilyen helyeken az öntözés lehet az egyetlen megoldás. Nálunk tavaly az egyik dűlőben lévő furmintültetvényünk kapott sokkot kapott az aszálytól, s ez a tízévesnél fiatalabb szőlőnél, amelyiknek a gyökere még nincs nagyon mélyen, egyre nagyobb valószínűséggel fordulhat elő. Mindenesetre a jelenlegi állapotokat összegezve az idei év szőlőtermésének tekintetében jók a kilátások – tette hozzá Egly Márk.