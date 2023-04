A fedett vásárteret a Penny áruház parkolója felől is meg lehet közelíteni, a szépen díszített szélfogókkal körülvett részen várták az árusok a vásárlókat, igaz, az esős időben nem voltak túl sokan egyelőre.

Az Akliból fonott kosarakkal, házi rétesekkel érkező nyugdíjas házaspárnak viszont már visszatérő vásárlói vannak, ezúttal a finomságok közül mi a meggyest, az almás-mákost és a körtést kóstoltuk meg, mások a káposztás ízesítésűből vittek többet. Csak azt javasolhatjuk a zircieknek, a környékbelieknek, hogy ha szombat délelőttönként erre járnak, ne hagyják ki a piacon a jóízű beszélgetéseket és egyenek itt, győződjenek meg maguk is a gyakorlott idős asszony sütési tudásáról.

Emellett került az otthonról vitt vászontáskánkba még őstermelőtől tojás, ajándék csicsóka, ami nyersen is különleges ízű, és tudjuk, hogy azt cukorbeteg fiatal rokonaink is nyugodtan fogyaszthatják. Ebből a burgonyához hasonlóan feldolgozható, de inkább a napraforgóra hasonló növény gyökeréből biztosan többet fogunk kérni legközelebb, és salátában, csipszként, püréként is kipróbáljuk, elkészítjük.