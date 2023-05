Mint megtudtuk, egy franchise-rendszerben fánkozókat üzemeltető cégnél jelzett találatot a NAV e-kontroll-rendszere. Ez az alkalmazás az Online Számla rendszer adatait veti össze az áfabevallásokkal. Az elemzésben foglalkoztatással kapcsolatos problémákat is találtak a NAV munkatársai, ezért jogkövetési ellenőrzés indult. A revizorok a cégnek jelezték a hiányosságokat, ezeket a társaság rögtön javította is. Mivel a cég teljes mértékben együttműködő volt, így szankciótól nem kellett tartania. Azon felül, hogy a bevallásokat benyújtotta és az elmaradt befizetéseket is teljesítette mintegy 30 millió forint összegben, az ellenőrzés igazi eredménye az volt, hogy a társaság 42 embernek rendezte a foglalkoztatással kapcsolatos elmaradásait.