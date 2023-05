A szóban forgó cégnek az áfa-visszaigénylést tartalmazó bevallása benyújtásakor komoly adóhátraléka volt. Az Online Számla rendszer adatai, valamint a NAV egyéb adatbázisaiban fellelhető információk alapján kétségek merültek fel a visszaigénylés jogossága kapcsán, így a társaságnál kiutalást megelőző adóellenőrzés indult. A vizsgálattal a revizorok feltárták, hogy az adózó a tulajdonában lévő alagsori ingatlanok állagmegóvására, lomtalanítására olyan társaságtól fogadott be számlát, amelynek nem volt a munkavégzéshez szükséges alkalmazottja. Az Online Számla rendszerben egyetlen partnertől sem érkezett adatszolgáltatás alvállalkozói teljesítésről, és a bemutatott bankszámla-kivonatok szerint átutalást sem teljesítettek a számlakibocsátó felé. A számla a könyvelésében is rendezetlen tételként szerepelt. A két cég ugyanazt a könyvelőt alkalmazta, aki tisztában volt azzal, hogy a levonásba helyezett fiktív számla áfatartalmát a számlakibocsátó nem fizette meg. Az adózó képviselője végül elismerte, hogy a számlán szereplő gazdasági esemény valótlan, így a revizorok csaknem 11 millió forint jogosulatlan áfa-visszaigénylést és mintegy 3 millió forint adókülönbözetet állapítottak meg. Az adózó fizetési kötelezettségeinek eleget tett, adószámlája jelenleg is rendezett.