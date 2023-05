Az újhagyma csomagjáért 280 forintot kértek, a banán kilója 680-ért kellette magát, míg narancsot 580 és 680 forintért egyaránt vehettünk. Egy kilogramm mandarin 980 forintot ért, a citrom és a magyar kovi ubi ugyancsak. A fejes káposztának 400 volt kilója, magyar paprika 1780, a saláta 380, a karfiol kilója 780 forintot kóstált. A kápia paprika árcéduláján kilogrammonkénti 1800 forint állt, 448 forint volt a sárga burgonya, míg a hegyes erős paprika csomagja 348 volt. A vöröshagyma 680, a magyar cékla három darab százassal volt olcsóbb. Aki akart, már vehetett magyar epret 2280 és 2600 forintért. Míg déli társa, a görög valamivel olcsóbb, 1880 forint volt. A vajkörtéért csakúgy, mint a piros vilmosért, 1480 forintot kértek.

Nem sokkal odébb a virágtengerben is elmerültünk. Három muskátli ára hét darab százas volt. Évelő fűszerek 690, évelő levendula 650, évelő flox szintén 650 forintért volt. Angol muskátli 1200 és 950. Futó petúnia 750, évelő szegfű – illatos – 800, ugyanakkor a bokros petúnia 300 volt. Egy másik pultnál is nagy volt a forgalom. A lobéliáért és a mézvirágért 300-at, a kerti gerberáért 350-et, míg a paprikavirágért 300 forintot kértek. A viola és futópetúnia egyaránt 700 volt, a cseppecske 750, a balkon aranya pedig 500 forint. Választék volt bőven, a kert szépítésének csak a képzelet, no meg a pénztárca szab határt.