A hobbikertészeket némileg talán kárpótolja, hogy a meleg, esős nyár a zöldségek termésmennyiségére jótékony hatással van: fajtától és termőhelytől is függ, de az uborka, a tökfélék és a paradicsom is bőségesen terem, és a virágok, terméskezdemények száma alapján jók a további kilátások is. Ez igaz lehet a fügére is – az egykor a Mediterráneummal azonosított faj egyedei még Veszprémben is hatalmas bokorrá képesek növekedni, és akár kétszer is termést hoznak egy évben –, feltéve, ha azok a sáskák, amelyek rendre ellepik a leveleket, nem döntenek úgy, hogy rovarok helyett inkább a füge termésével csillapítják étvágyukat.