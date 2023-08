Az idén is bőséges paradicsomkínálattal találkozhatnak a vásárlók a boltokban és a piacokon. A hazai paradicsom-termesztés az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, a növényházi termesztésnek köszönhetően pedig a környezeti tényezők sem befolyásolják olyan mértékben a termés mennyiségét és minőségét, mint szabadföldi körülmények között. A legnagyobb kihívást a növekvő termelési költségek mellett a paradicsom barna-termés ráncosodása vírus jelenléte okozza a gazdálkodóknak. A fertőzés és a komoly gazdasági kár elkerülése érdekében a legfontosabb a prevenció, a megbízható szaporítóanyag használata, a szigorú higiéniai előírások betartása, és a folyamatos ellenőrzés.

Az étkezési paradicsomot zárt termesztőberendezés alatt termesztik a gazdálkodók, jellemzően üvegházban, vagy fóliasátorban. Az utóbbi években a támogatásoknak és kedvező hitellehetőségeknek köszönhetően több, mint 110 hektárral nőtt a korszerű növényházi paradicsom területe, így ma több, mint 310 hektáron folyik paradicsomhajtatás az országban. A tájékoztatás szerint évente átlagosan 150-160 ezer tonna frisspiaci paradicsom kerül ki a hazai üvegházakból és fóliasátrakból. Ennek a mennyiségnek a 75-80 százaléka bogyós és fürtös paradicsom, de folyamatos az egyéb típusok, főként cseresznye- és koktélparadicsom térnyerése is. Ez utóbbiak az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a hazai vásárlók körében. A vevői igényekhez pedig a kínálat is igazodik.

Nem árt tudni, hogy a világon több mint tízezer paradicsomfajtát tartanak számon, hazánkban is nagyon széles a vetőmag nemesítő cégek kínálata. A különböző fajták termesztése gazdaságonként változó. Általánosságban elmondható, hogy a vásárlók körében nem elterjedt a fajták ismerete, jellemzően a típus, alak és édesség szempontjából választanak. A koktél -és cseresznye paradicsom csomagolásokon megtalálhatóak a fajtanevek, így ebben a szegmensekben egyre többen választhatnak tudatosan a termékek közül.

A hazai termelők áprilistól októberig tudják ellátni koktél- és cseresznyeparadicsommal a piacot, fürtös paradicsomból pedig április elejétől önellátóak vagyunk egészen a télig. A késő tavaszi időszakban annyira megnövekszik a termelési volumen, hogy a belföldi piac már nem tudja felvenni, ezért egészen szeptemberig exportra is jut a hazai is a paradicsomból. Az export mennyisége évről évre nő, a 2022-es évben az előző évhez képest 17,6 százalékkal több paradicsomot szállítottak hazánkból a külpiacokra, mint egy évvel korábban. A legtöbb paradicsomot Csehországba, Szlovákiába és Romániába exportálták. A jövőben várhatóan a fürtös paradicsom mellett a koktél- és cseresznye típusú paradicsomok kivitele is bővülni fog.