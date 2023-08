– Hatalmas kihívás és megtiszteltetés az igazgatói poszt, mert az ikonikus szállodának hatalmas múltja van, és még nagyobb jövője lesz. Örömmel hozzuk el a luxust és az ehhez tartozó életérzést ebbe a csodálatos épületbe a kollégáimmal együtt – fogalmazott Bartos Balázs. Az igazgató elmondta, a teljes rekonstrukciónál a legfinomabb anyagokat és a színek tökéletes harmóniáját alkalmazták, az újjászületett hotel a nevéhez méltó luxust kínál, nagykövete Epres Panni manöken. Az igazgató felidézte, a hotel 1786 óta a Balaton ikonikus épülete, míg Balatonfüred a 19. század elejétől az előkelő magyar fürdővárosok közé tartozik.

Az érkezők most láthatják, a történelmi örökség ötvöződik a modern eleganciával, ráadásul karnyújtásnyira van Balatonfüred különleges, pezsgő hangulata. A hotel népszerűségét, történelmi jelentőségét a híres vendégeken – mint Vörösmarty Mihály, Jászai Mari vagy Kossuth Lajos – túl jelzi, hogy már a 19. században hetente háromszor gyorskocsijárat hozta a pesti vendégeket a Nagyvendéglőbe, amelynek nevét 1889-ben változtatták Grand Hotelre. Ez az a név, amely összefonódott a legendás Anna-báléval, és 2014 óta a Miss Balaton versenyek gáláinak, kísérőrendezvényeinek helyszíne is.

– Az átalakítás legnagyobb kihívása a műemlék épület jelleg megőrzése mellett a belső terek modern, luxuskörnyezetbe való áthelyezése volt. Az újragondolt stylingnál kiemelten fontosnak tartottuk a legmagasabb komfortot, ami a terek újragondolásánál is prioritást élvezett. Így álmodtuk meg a royal lakosztályt, amely grandiózus méreteivel, az unikális anyagokkal új távlatokat nyit a Balaton turisztikai piacán – mondta Farkas Dóra, a belső átalakítás koordinátora.

Mint ismert, januártól az Accent Hotels üzemelteti a szállodát. Az új tulajdonos az izraeli ingatlanvállalkozó Chanoch Nissany, aki saját tőkéből végeztette el a felújításokat. A 16 ezer négyzetméteres épület kétezer ember befogadására alkalmas; Michelin-csillagra törő étterem, új bisztró működik benne, és a város hagyományos süteményeit kínálják. A törzsgárdát megtartották, de új munkatársakat is felvettek, jelenleg kilencvenen dolgoznak a hotelben, mindenkit folyamatosan képeznek. A 105 szoba és a lakosztály mellett nemsokára több mint ezer négyzetméteres sparészleg is rendelkezésre áll. A bálterem 300 vendég befogadására is alkalmas, legendás helyszíne az Anna-bálnak, amelyet 1825 óta rendeznek meg.