A négy hektáron elterülő kemping március elején nyitott és már a húsvéti ünnepekre szépen benépesült a létesítmény. Egy kisebb csökkenés után május közepétől kezdtek ismét nagyobb számban érkezni a magyar és külföldi vendégek, melynek kicsúcsosodása az augusztusi hónap volt.

- Egy hónap alatt összesen 9208 vendégéjszakát regisztráltunk, a nyitás óta eltelt 19 évben még soha nem voltak itt ennyien nálunk, ez azt jelenti, hogy nemcsak vendéglétszám növekedés volt, hanem az itt töltött idő is nőtt – mesélte Dekovics-Ódor Noémi, a kemping vezetője. - Telt ház ugyan nem volt, hiszen a nyár utolsó hónapjában 168 lakókocsi volt a csúcs, a rendelkezésre álló férőhelyek száma viszont 204. Azt tapasztaltuk, hogy többségében családok érkeznek hozzánk és nem egy-két napra, hanem egy vagy akár több hétre.

A kemping vezetője szerint a látogatócsúcs annak köszönhető, hogy a pápai az ország egyedüli ötcsillagos kempingje, ami keresett és - mint a számokból kiderül - látogatott is, elsősorban a külföldiek körében.

- Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, Csehországból sokan érkeznek, de nagyon sok a finn, a norvég, a svéd vendégünk, sőt még a tengeren túlról is üdvözölhettünk nyaralókat. Persze magyarok is vannak, ami különösen nagy öröm, hogy sok a visszatérő és rendszeresen érkeznek újak is.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Mint elhangzott, idén a kemping étterme visszakerült saját üzemeltetésbe, melyet működőképessé kellett tenni, ehhez személyzetet biztosítottak, gépeket és egyéb fontos kiegészítőket vásároltak. A kemping vezetője a jövővel kapcsolatban elmondta, szeretnék az étterem teraszát bővíteni, bútorait lecserélni, a terület karbantartásához szükséges gépparkot fejleszteni, a játszóteret, vizesblokkot megújítani.

Dekovics-Ódor Noémi hozzátette, jövőre húszéves lesz a kemping, amit egy jubileumi rendezvénysorozattal szeretnének megünnepelni, melynek szervezése már elkezdődött.