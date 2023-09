Ilyenkor olyan munkavállalókat is célszerű foglalkoztatni, akik csak a főszezon idején segítik ki a munkaviszonyban álló személyzetet. Éppen ezért logikus, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az alkalmi foglalkoztatás szabályszerűségét is vizsgálják – derül ki a Veszprém Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság legutóbbi közleményéből. A revízió látókörébe olyan adóhátralékos cégek kerültek, amelyek alkalmi munkavállalókat foglalkoztattak. A vállalkozások a turisztikai szezonra koncentrálva választották az egyszerűsített foglalkoztatást, ami mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető. A társaságoknak egyéb korlátokra is figyelemmel kell lenni az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazása során. Ilyen például, hogy azok a cégek, amelyek minimum 300 ezer forint adótartozást halmoztak fel az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó, illetve azt kiváltó adókban, mindaddig nem élhetnek ezzel a megoldással, amíg ki nem egyenlítik tartozásukat. A NAV az említett vállalkozásoknál jogkövetési vizsgálatokat végzett, ami a hibajavítás esetén nem jár szankciókkal. A megoldás mindegyik esetben az volt, hogy az alkalmi foglalkoztatást munkaviszonyra javították önrevízióval. Így az adóbírságot és a késedelmi pótlékot elkerülve teljesítették a több millió forint, foglalkoztatást terhelő közteher megfizetését.