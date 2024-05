Swift Response 2024 2 órája

Elképesztő fotókat tett közzé volt kollégánk Pápán

Több olvasónk is azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy a szokásosnál is nagyobb volt hétfőn a katonai légi forgalom vármegyénkben, amit természetesen mi is tapasztaltunk. A történésekről volt fotós kollégánk, Balogh Ákos a www.lhsn.hu-n osztott meg információkat és egészen különleges képeket a pápai repülőtérről.

Az LHSN szerint német, holland, francia és spanyol katonai ejtőernyősök, közel ezer ember hét szállítórepülőgéppel indult ejtőernyős műveletre Pápáról Romániába hétfőn. Német ejtőernyős Pápán Fotó: lhsn.hu/Rozgonyi Cecília ,,A Swift Response 2024 gyakorlat keretében végrehajtott műveletek otthona, befogadó nemzeti támogatást nyújtva az MH 47. Bázisrepülőtér volt, ahol az ejtőernyősök és az őket szállító repülőgépek felkészítése zajlott. A gyakorlat célja a részt vevő nemzetek műveleti képességeinek gyakorlása, a légideszant-alegységek átcsoportosítás utáni gyors bevethetőségének, képességeinek demonstrálása" – írja az oldal. Mint arról korábba beszámoltunk: a gyorsaságot és a bevethetőséget demonstrálja a Pápa Bázisrepülőtéren tartott Swift Response 2024 többnemzeti hadgyakorlat – közölte Turzó Lajos alezredes, a létesítmény parancsnokhelyettese a helyszínen, hétfőn tartott sajtótájékoztatóján. Felszállásra várnak a német ejtőernyősök Fotó: lhsn.hu/Horváth Ádám A hadgyakorlaton, amely egy magasabb szintű NATO-próba alárendeltségébe tartozik, mintegy négy és fél ezer katona vesz részt. A gyakorlatot egy német hadosztály vezetésével tartják meg, keretében német és holland katonák érkeztek Magyarországra, akik romániai ejtőernyős gyakorlaton vesznek részt Torda és Nagysink közelében.

