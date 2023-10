Nagy Zsolt, a fürdő vezérigazgatója elmondta, bár júniusban, júliusban és augusztusban százhúszezer vendég látogatta meg a létesítményt – ez a 2017-es és 2019-es, kimagaslónak mondható éveket idézi –, ugyanakkor míg tavaly júniusban negyvenezren váltottak belépőt, idén ez a szám a felére csökkent, ami egyértelműen a kedvezőtlen időjárással magyarázható.

– Júliusban és augusztusban is voltak jó periódusok, de úgy érzem, mindkét hónapban két-két hét a szeszélyes időjárás miatt a tervezettnél rosszabbul sikerült – mondta az igazgató. – Érdekes, hogy 2022-ben inkább a hétköznapjaink, idén a hétvégéink voltak látogatottabbak, tavaly három, idén hat alkalommal is átléptük a bűvös háromezres létszámot. Idén a huszadik születésnapunkat is megrendeztük, s bár az esős időjárás miatt egy héttel el kellett halasztanunk, így is több mint háromezren ünnepeltek velünk, szerencsére akkor már ragyogó napsütés volt. Évekkel ezelőtt bekapcsolódtunk a Magyar Fürdőszövetség által szervezett éjszakai fürdőzés programsorozatba, előzetesen háromszáz vendéggel kalkuláltunk, ehhez képest megközelítettük a hatszáz főt.

Nagy Zsolt az előttük álló beruházásokról is beszélt, mint elmondta, 150 millió forintot meghaladó, saját forrású fejlesztés keretében napelemparkot építenek, amivel akár negyedével is csökkenhetnek az elektromosáram-költségeik. Ezenfelül a jövőben egy új főépületet, öltözőket, recepciót, további pihenőhelyeket szeretnének építeni, emellett homokos parttal egy szabadvízi tavat alakítanak ki.