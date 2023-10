Mint megtudtuk, az idén indult új Közös Agrárpolitika (KAP) szabályrendszere a korábbiakhoz képest jelentősen megváltozott. Ennek ellenére az egységes kérelmek beadása gördülékeny volt, amiben fontos szerepet játszott a Kamara, hiszen a több mint 164 ezer kérelem mintegy kétharmadát, valamivel több mint 107 ezret a NAK falugazdászai segítségével nyújtották be a gazdálkodók. Mindez lehetővé tette, hogy egyes agrártámogatások esetében október közepén megindulhasson az előlegek kifizetése. Ez a tavalyi aszállyal és az ukrán import miatt fellépő piaci zavarokkal, valamint termény árcsökkenéssel sújtott gazdálkodók likviditása szempontjából az idei évben különös jelentőséggel bír.

Ware Borbála hegyesdi biogazdálkodó, a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy lényeges változás a korábbi évek gyakorlatához képest az is, hogy a gazdáknak bizonyos vállalásokat kellett tenniük a környezet és különösen a talaj védelme vonatkozásában. - A területalapú támogatást korábban bárki megkaphatta, idén azonban több környezetvédelmi faktorral működik a rendszer. Eddig elég volt, ha valaki biogazdálkodást folytatott, most ezen felül is lehetnek feltételek, legyen szó szántóföldről, vagy éppen legelőről. Ráadásul az ellenőrzés is szigorodott, most már akár műhold segítségével ellenőrzik, hogy tényleg azt vetette-e a gazda, amit előzőleg hivatalosan jelzett.

Az Agrárminisztérium rendelete szerint az alaptámogatás, az újraelosztó támogatás, a termeléshez kötött támogatások (anyajuh, hízott bika, tejhasznú tehén, extenzív gyümölcs, intenzív gyümölcs), valamint a későbbiekben a vidékfejlesztési támogatások közül az agrár-környezetgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás esetében lesz előlegfizetés. Az idén bevezetett Agro-ökológiai Program keretében igényelhető támogatásokra nem lehet előleget fizetni.