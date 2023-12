– Mindig azon a héten vágjuk ki a fákat, amikor kezdjük az árusítást – árulta el Ivusza Zoltán. – Hogy mikor voltak ültetve? A most árusított fák nyolc-tíz évvel ezelőtt, fajtától függően.

Az idei adventre is készültek egy vevőcsalogató aprósággal, hiszen a szokásos forralt bor idén is mindenkinek jár. A fenyőválaszték pedig Ivuszáéknál a következő: luc, ezüst és Nordmann.

– Ami nálunk nagy előny, hogy sokat ki tudunk egyszerre nyitni, vagyis láthatják vevőink a fákat teljes pompájukban – magyarázta az őstermelő. – Most is több mint száz fa van egyszerre nyitva, tehát nagy a választék. Egyébként nagyjából 10-12 százalékos volt az áremelés átlagban: így most a lucnak 3500 forint métere, az ezüstnek 6000, míg a Nordmann 7500 forint.

Elmondta az is, talpat nem árulnak már a fákhoz, annál az egyszerű ténynél fogva, mert nagyon sokfélét lehet kapni az üzletekben. Természetesen, ha elviszik hozzájuk a vevők, befaragják, sőt, házhoz is szállítják Balatonfüred, Veszprém, Nagyvázsony körzetében. Mindennap reggel 8-tól este 6-ig vannak nyitva, egészen december 24-e délig.

Ivusza Zoltánt arra kértük, meséljen egy vidám történetet az elmúlt évekből. Készséggel megtette.

– Volt egy apuka, akinek a harmadik fa felelt meg. Eljött, választott egyet, úgy gondolta, hogy jó lesz, hazavitte, ám a családnak nem tetszett, ezért visszahozta. Választott egy másikat, ám amikor azt vitte el, annak letörte a csúcsát, de ennek ellenére hazavitte. Aztán persze megint visszahozta, mert nyilván nem lett jó. A harmadik fa lett a befutó, legalábbis azt már nem hozta vissza – osztotta meg a történetet olvasóinkkal a fenyőárus.