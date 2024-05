Az eredetileg Pápai Agrárexpóként ismert rendezvény 2021-ben nevében, arculatában és programkínálatában is megújult, és bár megtartotta agrárszakmai jellegét, témáiban főleg generációváltást célozva, de emellett könnyedebb piknikhangulatot, könnyűzenei eseményeket és szórakoztató családi programokat hozott el a környékbelieknek.

Forrás: szervezők

Csütörtökön 18 órakor nyitja meg a rendezvény először a kapuit, a rockzene kedvelői 18.30-tól az ÉDÁSZ AC/DC Tribute Band koncertjével hangolódhatnak Magyarország egyik legismertebb együttesére, a Tankcsapdára, mely 20 órakor csap a húrok közé. Másnap az ünnepélyes megnyitót követően szakmai előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, szó esik a klímaváltozásról, a talajminőség és a talajvédelem fontosságáról, az állatvédelemről és a vízgazdálkodásról is. Május 11-e, szombat a vadásznap jegyében telik majd, kutya- és sólyombemutatókkal, előadásokkal és persze az elmaradhatatlan főzőversennyel, amelynek eredményhirdetése kora délután lesz. 10 órától várják a véradókat is, egészen a nap végéig. A családosok pénteken és szombaton is a gyermekek korának, érdeklődésének és erőnlétének megfelelően választhatnak az ugrálóvár, az állatsimogató, az arcfestés, avagy a biliárdfoci, a teqball, esetleg a ninjapálya és a VR-élmények közül. Az alkotni vágyókat kézműves-foglalkozások várják, ahol zsinór és gyöngy felhasználásával egyedi ékszereket vagy álomfogókat készíthetnek. A szórakoztató élmények közben aki megéhezik, biztosan talál majd kedvére való finomságokat a Gasztro sétányon, és persze nincs Pápai Expó és Agrárpiknik vásárfia nélkül, ezért érdemes felkeresni a helyszínen a termelői piacot is, ahol a látogatók kedvükre válogathatnak a saját előállítású, kiváló portékák közül.

A kétnapos rendezvényt május 11-én ValMar-koncert zárja.