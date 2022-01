A vádirat szerint az elkövető 2021. július 4-én hajnalban gépkocsival, kifejezetten lopási célból érkezett a balatonedericsi strandhoz, hogy pénzt és energiaitalt szerezzen magának. A férfi a büfék mögötti részen kifeszítette a strand drótkerítését, s így jutott be a területre, majd az egyik büfénél az ablakot, egy másiknál pedig az ajtó alsó részét kifeszítve hatolt be az üzletbe.

A vádlott mindkét helyről elvitte a pénztárgépben talált készpénzt és energiaitalt is lopott, azonban a szeszesitalokat sem hagyta hátra, két üveg whiskyt és egy üveg rumot is magával vitt. Tettével a sértetteknek közel 26 700 és 47 200 forint lopási, valamint 18 000, illetve 6500 forint rongálási kárt okozott.

A bűncselekményeket többszörös visszaesőként elkövető férfival szemben az ügyészség vádiratában börtönbüntetés kiszabására, a közügyek gyakorlásától és járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a Tapolcai Járásbíróságnak.