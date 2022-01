A Pápai Rendőrkapitányság munkatársai a helyi Vajda Márta Általános Iskola épülete előtt várták az iskolába érkező tanulókat december 6-án reggel. A közlekedésbiztonsági akció során a Mikulás édességet és láthatóságot elősegítő termékeket, fényvisszaverő és világító karkötőket, matricákat adott a közlekedési témájú kérdésre helyesen válaszoló diákoknak.

Az ajándékozás közben szó esett a körültekintő gyalogos közlekedésről, az úttesten áthaladás szabályairól, a tömegközlekedési eszközön való szabályos közlekedésről, és a busz lépcsőjén való utazás veszélyéről.

A reggeli órákban a rendőrök az iskola közelében közlekedő gépkocsikat is megállították, és azok a sofőrök, akiknek gépjárműve rendelkezett téli gumiabronccsal, zárolajozó spray-t kaptak ajándékba. Az egyenruhások felhívták a járművezetők figyelmét a gyermekbiztonsági rendszer és a biztonsági öv használatának fontosságára is.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának Kék Mikulása a nap folyamán a helyi rendőrségi irodánál várta az érdeklődőket, akik apró ajándék mellett az online vásárlás veszélyeiről is kaptak tájékoztatást. A Kék Mikulás többek között arra is felhívta a figyelmet, hogy bankkártyával vagy utalással csak a megbízható webfelületeken fizessünk előre, de a legbiztonságosabb megoldás továbbra is a készpénzes fizetési mód és a személyes átvétel.