Egy vaddisznó futott a járműve elé, majd, hogy az ütközést elkerülje, először balra, aztán jobbra rántotta a kormányt. Ennek következtében autójával megcsúszott a nedves úttesten és a vízelvezető árokba sodródott – írja a police.hu. A balesetben a sofőr megsérült.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ismét felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az ősz beköszöntével gyakrabban találkozhatunk az úttestre kifutó vadakkal. Ezek a balesetek legtöbbször anyagi kárral végződnek, azonban súlyos személyi sérüléssel is járhatnak.

Azokon a területeken, ahol magas az út menti növényzet, nem belátható a terep, illetve azokon az útszakaszokon, ahol vadveszélyre figyelmeztető tábla van kihelyezve, kifejezetten óvatosan kell vezetni.

A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a sofőr folyamatosan figyelje az út mindkét oldalát. Amennyiben vadat lát, lassítson, hiszen a vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. Ha a vad már féktávolságon belül van és az ütközés elkerülhetetlen, vészfékezzen és dudáljon, ne rántsa félre a kormányt, még ha így el is üti az állatot. Egy út menti fának vagy a szemben közlekedő gépkocsinak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be.

Vadelütés esetén rendőrt kell hívni, a helyszínt nem szabad elhagyni, ugyanis a vadbaleset is közúti balesetnek minősül. Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít!