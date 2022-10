A vádirat szerint a nő – aki fel akarta gyújtani a házat – és a férfi, aki a házban lakott, korábban bensőséges viszonyban állt egymással, amely megromlott. A férfi az élettársával esküvőre készült, melyről a nő is tudott. A nő két nappal az esküvő előtt, hajnali egy óra körül, tudva, hogy a szülők és kiskorú gyermekeik is otthon vannak, a házhoz ment, hogy azt rájuk gyújtsa. Ehhez való eszközöket és gázolajat vitt magával, szájmaszkot és csuklyát viselt. A nő a nyitott kapun bement az udvarra, ahol a gázolajjal átitatott ruhadarabokat seprűre tekerte, amit meggyújtott, és azzal több helyen is fel akarta gyújtani a ház tetejét. A házban lakó asszony felébredt és meglátta a lángokat, a bejárathoz szaladt és kiabálva felébresztette élettársát, majd a tűz magától kialudt. A nő a ház udvarán lévő személyautó mögé bújt, majd a férfi kérésére előjött és kiszaladt az utcára. A pár utánafutott, elfogták a ház előtt, majd hívták a rendőrséget. Az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott, azzal, hogy a nő nem bocsátható feltételes szabadságra.