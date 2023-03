A bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette, valamint testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal a 47 éves nővel szemben, aki több éven át számos alkalommal bántalmazta a gondozás végett nála élő idős édesanyját.

A vádirat szerint a Somló-környéki faluban élő elkövető 2019 nyarán fogadta otthonába az akkor 82. életévében járó édesanyját, hogy annak az idős kora miatti felügyeletét biztosítsa.

Kapcsolatuk azonban rövid időn belül megromlott, melynek során a vádlott az édesanyja szinte minden cselekedetét, megnyilvánulását bírálta, kritizálta, naponta kiabált vele, és ezen túl rendszeresen tettleg is bántalmazta, volt, hogy puszta kézzel vagy a járóbotjával ütötte a sértettet, de olyan is előfordult, hogy meglökte, fellökte édesanyját, majd a hajánál fogva állította fel.

Az idős asszony a bántalmazások miatt egy esetben nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést, négy alkalommal pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a 2021 nyarán történt egyik bántalmazása ennél súlyosabb következményekkel is járhatott volna.

A sértett a 2021 júliusában elszenvedett bántalmazásáig nem mert segítséget kérni senkitől, orvosi ellátása során, melyet a vádlott biztosított a számára, sem tárta fel a sérüléseinek valós eredetét. Ezen utolsó esetben a vádlott kiabálását, fenyegetését halló szomszéd értesítette a rendőséget, akik előtt a sértett már beszámolt a vele történtekről.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától történő eltiltására tett indítványt az Ajkai Járásbíróságnak - tájékoztatott a Veszprém Vármegyei Főügyészség.