Egy önkormányzati projekt keretében az Inotai Tagiskolában megtartott esemény szervezéséből Pintér József rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő, valamint Régi Károly rendőr törzszászlós is tevékenyen kivette részét. Különféle közlekedési helyzeteket modellezve KRESZ-pályát állítottak fel az iskola tornatermében, itt mérethették meg magukat a nebulók, a nagyobb, rutinosabb kerékpározókra pedig ügyességi feladatok is vártak. Közben Pintér József a közlekedésbiztonságról, kiemelten a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókról beszélt a diákoknak. Ez alapvető célja is volt a projektnek, a Készenléti Lakótelepen ugyanis jelentős a gyalogos és kerékpáros közlekedés, s mindez kiemelten jellemző az óvodába, általános iskolába járó gyermekekre. Ha az autósok mellett ők is tudatosabban, biztonságosabban közlekednek, akkor megelőzhetőek a balesetek.

Közben az udvaron láthatták a nebulók a pétfürdői lánglovagok tűzoltóautóját, de profi krosszmotort is szemügyre vehettek. A várpalotai katonai alakulat, az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság katonái pedig technikai és fegyverbemutatót tartottak.