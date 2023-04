A rendőrséget 2023. április 5-én délután értesítette a sértett arról, nem sokkal azelőtt felkereste őt otthonában a felnőtt fia, aki pénzt követelt tőle, majd bántalmazta a 15 éves féltestvérét is. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a 24 éves Pápa környéki településen élő férfi egy korábbi tartozás megadására szólította fel az édesanyját, majd miután nem hitte el, hogy a hölgy még nem kapott fizetést, bement a féltestvére szobájába. A fiútól először fenyegetéssel követelte a mobiltelefonját, majd a fiatalt több alkalommal mellkason ütötte és megszorította a karját és a nyakát is, így megszerezte tőle a készüléket. Ezt követően ismét fenyegetni kezdte a testvérét, aki tartva az újbóli bántalmazásoktól, belépett abba a banki alkalmazásba is, amelyen testvére le tudta ellenőrizni, hogy az édesanyjuk számára még nem utalták a munkabért. Ezek után a férfi távozott a lakásból.

A 24 éves elkövetőt a járőrök egy órán belül elfogták és előállították, majd a nyomozók önbíráskodás bűntett elkövetésének magalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták - tájékoztatott a rendőrség.