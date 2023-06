A bíróság az ítéletében megállapította, hogy a vádlott a büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható, kötelezte továbbá a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült, több mint ötmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott tudomással bírt arról, hogy 2021. július 15-ére virradó éjjel a szeretője (akivel 4 éven át folytatott titkos viszonyt), annak kiskorú lánya, valamint szintén kiskorú nevelt fia otthon tartózkodik. Ehhez képest úgy alakult, hogy a férfi 28 éves élettársa sem ment aznap éjjel dolgozni, ezért ő is otthon tartózkodott. A két felnőtt sértett, valamint a 4 éves, kiskorú sértett a ház utcafrontra néző hálószobájában, míg a 11 éves, kiskorú sértett a ház hátsó részében lévő szobájában aludt. A vádlott elkeseredettségében – a férfi sértett iránta tanúsított lankadó érdeklődése miatt, valamint azért, mivel a férfi és az élettársa házasságkötésének időpontja is közeledett, amelyben őt még közreműködésre (sütemények sütésére) is felkérték, amelyet végül nem vállalt el – 2021. július 15. napján 0.00 óra és 01.00 óra közötti időben a sértettek családi házához ment, hogy azt felgyújtsa.

A vádlott a ház felgyújtását előre megtervezte, ezért a tűzgyújtáshoz szükséges eszközöket és az égés gyorsítására alkalmas folyadékokat vitt magával, valamint arcát szájmaszkkal, míg fejét csuklyával álcázta, ilyen módon bement a ház nyitott kapuján keresztül az udvarra úgy, hogy egy utazótáskát és egy zöld színű textil bevásárló táskát vitt magával. A vádlott a cselekmény véghezvitele érdekében az utazótáskába előzetesen berakott egy kalapácsot, egy gáztűzhely öngyújtót, egy pár kesztyűt, több gyerekruhát, három palackot, bennük biodízel gázolajjal, egy szórófejes palackot, benne motorbenzinnel, valamint a táskában elhelyezte a saját kulcscsomóját. A vádlott előzetesen a textil bevásárló táskába tett 2 darab öngyújtót, egy zseblámpát, egy szikét, egy gyufásdobozt és egy palackot, benne biodízel gázolaj és motorbenzin keverékével.

A vádlott az udvaron a magával vitt ruhadarabok közül néhány darabot átitatott égésgyorsító folyadékkal, majd azokat egy fém fejű lombseprűre helyezte, meggyújtotta és az égő ruhákkal megközelítette a ház tetőszerkezetét. A vádlott először az égésgyorsító anyaggal átitatott égő ruhaneművel meggyújtotta az épület udvar felőli hátsó sarkánál a tető fa takarólécét, ezt követően az épület középső részéhez ment, ahol a lombseprűre tűzött, égésgyorsító folyadékkal átitatott lángoló ruhaneművel meggyújtotta a ház bejárati ajtaja feletti féltető tartó falécének felső szélét, azonban ezeken a helyeken nem sikerült lánggal történő égést előidéznie; az így gyújtott tüzek hamar elaludtak.

Ezt követően a vádlott az udvaron a lombseprűre tűzött, égésgyorsító anyaggal átitatott, lángoló ruhaneművel a fürdőszoba ablaka alá állt, ahol a fa tetőléc alsó részét meggyújtotta. Miközben a vádlott a fenti módon megpróbálta lángra gyújtani a ház fürdőszobája feletti tetőlécet, a nő sértett – lámpagyújtás nélkül – bement a fürdőszobába, és észlelte, hogy kívülről az ablaknál lángok csapnak fel, ezt követően elfutott a bejárati ajtóhoz, majd azt kinyitva látta, hogy a vádlott elbújt az udvaron, a ház falával párhuzamosan, a mosdóablak alatt parkoló személygépkocsi mögé, azonban a vádlott személyazonosságát ekkor még nem tudta megállapítani.

Ekkor a nő sértett kiabálva felébresztette élettársát, aki felkelt és kiment az udvarra. A sértettek az udvaron felszólították a személygépkocsi mögött rejtőző vádlottat, hogy jöjjön elő, amelynek a vádlott nem tett eleget, ezért a férfi sértett – kezében egy felmosófával – megközelítette a gépkocsit. Ekkor a vádlott – azért, hogy elterelje a sértettek figyelmét és elmenekülhessen – az autó mögül, a még mindig nála lévő, előzőleg a gyújtogatáshoz használt lombseprűt a ház irányába dobta, majd ellentétes irányba a nyitott kapuajtón keresztül kifutott az utcára. A sértettek ekkor a vádlott után futottak és őt az utcán, a ház előtti kocsibejárón elfogták, majd a nő sértett telefonon bejelentést tett a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére, majd a sértettek a rendőrök helyszínre érkezéséig visszatartották a vádlottat, amely idő alatt a csuklyát és a maszkot leszedték róla, így felfedték személyazonosságát.

A vádlott a tűzgyújtással 30 000 forint rongálási kárt okozott a sértetteknek.

A vádlott a ház tetőszerkezetének felgyújtását a fenti módon három helyen megkísérelte, amelynek következtében a tetőlécek és az előtető tartóléce parázslással égtek, azonban – a cselekmény folytatásának hiányában – az izzások maguktól kialudtak. Amennyiben a vádlottnak sikerült volna hosszan tartó égést elérnie az általa begyújtott tetőlécen, úgy magatartása következtében a tetőszerkezet rövid időn belül lángra kapott volna, és az égés az épület egészére kiterjedt volna, amely a bent alvók halálához vezethetett volna. Mindezt a nő sértett szerencsés véletlennek köszönhető felébredése és közbeavatkozása akadályozta meg.

A vádlott mindvégig tagadta a cselekmény elkövetését; előadása szerint, noha ezt előre nem beszélték meg, szexuális együttlét céljából látogatta meg aznap éjjel a szeretőjét, mivel úgy tudta, hogy annak élettársa éjszakai műszakban dolgozik. A vádlott vallomása szerint, amikor odaért, látott valakit elszaladni a hátsó kert irányába. A szerszámokkal, ruhákkal és égésgyorsító folyadékokkal teli táskát pedig védekezése szerint azért vitte magával menekülésekor, mivel azt az udvaron megtalálta, abba belenyúlt, és nem akarta, hogy az ujjlenyomatai alapján esetleg fény derüljön a férfi sértettel folytatott titkos viszonyára.

A bíróság a fenti védekezést nem fogadta el, egyebek között azért, mivel az égésgyorsítókat tartalmazó üdítőitalos palackok szájáról és kupakjának belsejéről a vádlott DNS-ét azonosították a szakértők.

Az ítélettel szemben az ügyész súlyosításért, míg a vádlott felmentésért, védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős; másodfokon a Győri Ítélőtábla jár el.

A bíróság elutasította a tavaly szeptember óta (a korábbi megnevezés szerinti „házi őrizettel” azonos tartalmú) bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló vádlott letartóztatásának elrendelésére irányuló ügyészi indítványt, és fenntartotta a vádlott bűnügyi felügyeletét. Ezen döntéssel szemben az ügyész jelentett be fellebbezést, amelynek nincs halasztó hatálya, így annak elbírálásáig a vádlott továbbra is a sértettektől mintegy 40 kilométernyi távolságra lévő ingatlanra és a hozzá tartozó bekerített helyre korlátozott bűnügyi felügyeletben marad.