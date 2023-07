Az illatos furgon Budapestről haladt a határ felé, amikor a pénzügyőrök a pákozdi pihenőhelyre terelték ki. A „dobozos” rakterének átvizsgálásakor, több kartondobozban világszerte is ismert márkájú – Giorgio Armani, Chanel, Hugo Boss, Versace – parfümöt találtak. A két férfi bevallotta, hogy az illatszereket a magyar fővárosban vásárolták, majd busás haszon reményében vitték volna tovább eladni. Jó barátság, de még működő testvéri viszony alapja is a pontos elszámolás: a projektbe ki-ki a saját anyagi forrásait fektette be, az eladásra szánt portékán is megjelölték maguk számára a birtokviszonyt.

A járőrök előzetes szakértői véleményt szereztek be, amely szerint a termékek hamisítványok, azokat a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hozták forgalomba.

A pénzügyőrök összesen 1176 doboznyi parfümöt foglaltak le. A testvérpárnak iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt kell felelnie, a NAV közbelépése nélkül a hamisítványok forgalmazásával közel harminc millió forint vagyoni hátrányt okoztak volna.