Egy idős pápai férfi tett napokkal korábban feljelentést, hogy egy 29 éves helybeli férfi és 28 éves élettársa az elmúlt két év során többször felkereste azzal, hogy egy kihagyhatatlan üzleti lehetőséget kínáljanak neki. A pár elhitette a gyanútlan férfival, hogy egy nagy értékű mezőgazdasági szerelvénnyel rendelkezik, amelyet felújítást követően továbbértékesítenek. Ehhez a sértett pénzére volt szükségük, akit azzal hitegettek, hogy az így szerzett haszonból a kölcsönkért több millió forintot majd visszafizetik, azonban ez nem történt meg.

A rendőrök két helyszínen is rajtaütést szerveztek, és sikeresen elfogták a bűncselekmény elkövetőit. Az elfogás során kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült mindkét elkövetőnél, ezért velük szemben emiatt is eljártak a pápai nyomozók.

A rendőrök a két helybelit elfogták és előállították a Pápai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták ki őket.