Mivel a bejelentő arról tett említést, hogy a férfiak késsel is fenyegetőztek, így a járőrökön kívül a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató, valamint a Műveleti Alosztály munkatársai is a hajmáskéri társasházhoz mentek. A veszekedés idején a lakásban többen tartózkodtak, köztük gyermekek is.

A szívességi lakáshasználók és a sértettek között magánéleti vita alakult ki. Mivel ezt a nők nem akarták tovább hallgatni, átmentek a másik szobába, majd az ajtót magukra zárták. A feldühödött, 45 éves hajmáskéri és a 42 éves ömbölyi férfi igyekezett erővel kinyitni a helyiség ajtaját, miközben családtagjaikat trágár szavakkal illették, és egyikük azzal fenyegetőzött, hogy késsel támad a fiatal nőre.

A rendőrök a lakásban fogták el az ittas férfiakat, a Veszprémi Rendőrkapitányságra állították elő, majd őrizetbe vették őket. Zaklatás vétségének gyanúja miatt indult ellenük eljárás.