Az életmentő műszereket a pápai városházán Áldozó Tamás polgármester adta át Horváth Sándor tűzoltó alezredesnek, a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának és Bene Péter parancsnokhelyettesnek. A városvezető az alkalmon úgy fogalmazott, az önkormányzat a korábbi években is rendszeresen támogatta a pápai lánglovagokat.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– A korábbi években az önkormányzat több defibrillátort is vásárolt intézményeknek, többek között az orvosi ügyeletnek is. Az átszervezés miatt utóbbi munkakör az államhoz került át, az eszközök viszont – mivel önkormányzati tulajdonban voltak – nálunk maradtak. A készülékek átvizsgáltatása, teszteltetése után úgy döntöttünk, ezeket a megfelelő helyre adományozzuk. A katasztrófavédelem munkatársai arról tájékoztattak, hogy munkájuk során vannak olyan szituációk, amikor akár életet is menthet, ha rendelkeznek ilyen készülékkel, ezért nem volt kérdés, hogy két, egyenként félmillió forint értékű újraélesztő eszközt biztosítunk számukra. Bár a szervezet 2012 óta állami fenntartásban működik, ez azonban azt a tényt, hogy közösen vagyunk felelősek a pápaiak biztonságáért, nem befolyásolja: azok a kihívások, amik a katasztrófavédők előtt állnak, kicsit mindig a mieink is, ezért fontos, hogy erőnkhöz mérten támogassuk a szervezetet – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette, a tűzoltók a közeljövőben a pápai mentőállomás dolgozóinak segítségével sajátítják el a készülék rendeltetésszerű és szakszerű használatát.