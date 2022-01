Tízből kilencen pontyból készítik el a szenteste menüjén szereplő ételeket, melynek 53 százalékban a halászlé, 29 százalékban a rántott hal a fő eleme.

A hazai halfogyasztás mintegy 40 százaléka a karácsonyi időszakra esik. Néhány nagy haltermelő esetében ez akár az éves forgalom 60-70 százalékát is adhatja. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a napokban teljesítette az éves, 300 ezer kilogrammos pontytelepítési kötelezettségét. Süllőből is jó termésű évet zárt a társaság, amelyek kihelyezésével már szintén végeztek a szakemberek. A társaságnál a halászati munkák októbertől december közepéig tartanak a Balaton vízgyűjtőjén található tógazdaságokban, ahonnan a Balatonba szánt telepítések mellett a halfeldolgozókba, illetve a karácsonyi asztalra is kerül jó minőségű, uniós oltalom alatt álló, földrajzi árujelzővel ellátott magyar hal, főleg ponty – tudtuk meg Fodor Ferenc haltermelési igazgatótól.

A társaság elsősorban a hazai fogyasztókat szeretné ellátni. Az idei karácsony előtt is megvásárolhatók a tógazdaságaikból származó pontyok, harcsák és kárászok Balatonbogláron, a Halker szaküzletében. Az élelmiszer-nagykereskedelmi vállalat saját ellátási láncán keresztül a lakosság mellett az éttermekbe, áruházakba és hipermarketekbe is juttat a minőségi magyar halakból.

A két cég közös karácsonyi halvásárán az élő halak közül a balatoni sudár ponty kilója 1355, a szürke harcsa 2750, míg az ezüstkárász 800 forint kilogrammonkénti áron vásárolható. A fejes tisztított ponty kilója 1650, míg a friss pontyszelet 2500, a friss pontyfilé pedig 3200 forintba kerül. A friss nyúzott egész harcsa kilogrammonkénti ára 3950 forint.

Komáromból, a Bocska tóról érkező élőhal-árusok rendszeres vendégek Veszprémben, a városszéli hipermarketnél. Idén busát, pontyot, kárászt, harcsát hoztak. Folyamatosan töltik, pótolják a készleteiket, és mindenféle méretben kínálják az élő halakat. Kaviczki Zsombor halárus elmondta, hogy mindenféle halra van kereslet a kínálatukból, de talán a legtöbben mégis a pontyot viszik. A vásárlók hullámokban érkeznek, ha azt látják, hogy többen állnak az elárusítóhely előtt, akkor megrohamozzák őket, aztán jön egy csendesebb időszak, amit újabb sorban állás követ. Összességében sokan keresik a halat az ünnepek előtt. Kétszáz forinttal drágult a hal a tavalyi árakhoz képest, de az árus szerint még mindig jó áron kínálják azokat a karácsonyi asztalra.

Az élő halak közül a ponty kilója 1390, a harcsa 2990, míg a busa 950 forintba kerül, emellett gyorsfagyasztott, passzírozott halászlét is kínálnak pontyszelettel, vagy afrikaiharcsa-filével.



