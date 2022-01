Navracsics Tibor, az Európa kulturális fővárosa – Veszprém–Balaton 2023 kormánybiztosa úgy fogalmazott, Sümegen különösen széppé teszi a kezdeményezést az, hogy itt az adakozásnak, a rászorulók támogatásának komoly előzménye is van.

– Hiszen Ramassetter Vince, Sümeg Széchenyije, aki vagyona nagy részét a város és közjó szolgálatába állította, szép példával szolgált nemcsak a 19. század közvéleménye előtt, hanem az utódok előtt is. És talán éppen az a legszebb ebben a történetben, hogy Sümegen minden vita, torzsalkodás ellenére is ilyenkor a város összefog, és a jó cél érdekében adományokat ad. Abban bízom, hogy még sokáig, akár nemzedékeken át, a mi életünkben, az utánunk következőkében is megmarad ez a szokás, és Sümeg meg tudja tartani az emberszeretet, a jótékonykodás nemes hagyományát – hangsúlyozta Navracsics Tibor.

Végh László sümegi polgármester beszédében arról szólt, hogy tavaly a vírus miatt ugyan elmaradt, de 2015 óta minden évben megtartották ezt a rendezvényt, amelyen megjelennek mindazok, akiknek fontos az advent, az ünnep, az adományozás, a másik ember támogatása, segítése.

Navracsics Tibor kormánybiztos

Forrás: Szijártó János/Napló

– A várakozás hatja át a keresztény világot, ami a nehézségeken is átsegít minket, ha elfogadjuk sorsunkat. Ha elfogadjuk azt, amit az égiek kijelöltek számunkra, abban a meggyőződésben, hogy nekünk az lesz a legjobb. Bízom abban, hogy ennek szellemében telik majd az ünnep, és a jó érzés, a szeretet később, a hétköznapok során is megmarad bennünk – tette hozzá.

A köszöntők után a zene és a tánc került a középpontba: volt örömtánc a téren az Evenita Közösségépítő Egyesület szervezésében, koncertet adott Pintér Zoltán és Pintér Veronika, majd Buzási Szabolcs, a plébániatemplomban pedig Sümeg Város Fúvószenekara mutatta be adventi hangversenyét. Ezen a délutánon kihirdették az adventi sütiverseny és a 3D-s rajzpályázat eredményeit is. Közben a finom forró italok és ételek is fontos szerephez jutottak a jó hangulat biztosítása és a hideg elleni védekezés szempontjából is.