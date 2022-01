Felidézte, ismét eltelt egy szinte hihetetlen, valószínűtlen eseményekkel teli év, amely akármilyen nehéz is volt, most már mindörökké a részünk lesz és emlékezni fogunk rá. Azt mondta, az ünnep fényei nem csak az utcai fényfüzérekkel, a házak díszeivel és a karácsonyfa gyertyáival oszlatják el a téli sötétséget, hanem belülről is világítanak. Sőt, nemcsak világítanak, hanem melegítenek is.

– A karácsonyra mindenkinek szüksége van, mert az ünnep felemel és összeköt minket. Ilyenkor el tudunk szakadni a mindennapok nehézségeitől, bosszúságaitól, megérezzük a békét önmagunkban, hisszük, hogy vannak csodák. Elhisszük, hogy jönnek még jobb napok, lesznek szebb éveink. És ehhez még csoda sem kell, csak mi kellünk: az akaratunk, a munkánk, a közösségünk - fogalmazott a félsziget elöljárója, aki Kötél Ferenc lovásszal és lovardatulajdonossal, az egyik idei Pro Tihany-díjazottal gyújtotta meg az utolsó gyertyát az adventi koszorún.